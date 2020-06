Burgemeester dankt omstanders voor hulp na zwaar ongeluk centrum Huizen

HUIZEN - Afgelopen april reed een auto met volle vaart over het Oude Raadhuisplein en richtte flinke schade aan. Deze vijf omstanders aarzelden geen moment en hielpen gelijk de bestuurder die onwel was geworden. Burgemeester Niek Meijer heeft hen vandaag bedankt met gebak en bloemen.

Op het moment van het ongeluk waren Anne Bartlema, Raisa van der Roest, Erick van Cleef, Ruud Lehmann en Tim Molenaar aan het werk in een van de winkels aan het plein. Ze hebbben na het ongeluk gelijk hulp ingeroepen en één van hen is bij de bestuurder gebleven en heeft hem ondersteund. Raisa en Anne, werkend bij de HEMA, haalden ondertussen een AED.

Chaotisch

Na het ongeluk was er enige tijd sprake van een chaotische situatie op het Huizer Plein. Behalve talloze hulpdiensten trok het ongeluk ook de nodige ramptoeristen. Iets waar deze hulpverleners niet blij mee waren. "Ze ergerden zich aan het feit dat omstanders foto’s maakten in plaats van hulp te verlenen. Ook hadden ze grote moeite met de speculaties over de toedracht op sociale media", zo laat de gemeente weten.

Alle vijf hulpverleners blikten vandaag terug op de dag van het ongeval. Ze beschreven hun gevoelens en lieten weten deze samenkomst zeer waardevol te vinden. Ook wist een van hen te vertellen dat de bestuurder van de auto het inmiddels naar omtandigheden goed maakt.