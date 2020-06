Uitgeesters slaan alarm om fotograferende vrouw met hoofddoek, gemeente door het stof

UITGEEST - Een vrouw met hoofddoek die vorige week in Uitgeest bij familie op bezoek was, is door ongeruste dorpsbewoners op beeld vastgelegd. De vrouw vond het dorp zo mooi dat ze wat foto's van het straatbeeld maakte. Genoeg reden voor buurtbewoners om elkaar te waarschuwen; ze omschreven de vrouw als 'iemand om voor op te passen.'

"U kunt zich vast voorstellen hoe geïntimideerd en gediscrimineerd je je voelt als je nietsvermoedend foto’s staat te maken, omdat je het schilderachtige Uitgeest zo mooi vindt en vervolgens de vreselijkste termen over je heen krijgt", duidt de burgemeester zijn afschuw over het voorval op Facebook.

Burgemeester Gerrit Goedhart van Uitgeest is geschrokken van het voorval, omdat bewoners van de Meldijk haar bezoek interpreteerde als iets potentieel dreigends en elkaar daar via Facebook voor waarschuwden.

Hij besloot de de vrouw uit te nodigen voor een gesprek en bood haar namens de gemeente excuses aan. Hij noemt het onbegrijpelijk dat er zo hard met vooroordelen gesmeten wordt.

Geen plek voor discriminatie

"Mijn oproep aan iedereen is: laten we met elkaar open en vriendelijk zijn. Het is heel goed dat bewoners alert zijn, maar spreek iemand aan of bel de politie als je het niet vertrouwt", vertelt hij. "Maar ga niet op internet voor eigen rechter spelen op basis van achterdocht en wantrouwen."

Uitgeest is volgens Goedhart een gastvrij en wereldwijs dorp 'waar voor discriminatie en pesterijen geen plek is'. Het is niet duidelijk hoe dit bij de gemeente terecht is gekomen. Zij waren nog niet bereikbaar voor een reactie.