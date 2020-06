Chloordioxide vrijgekomen bij drinkwaterbedrijf PWN in Andijk, drinkwater veilig

De chloordioxide kwam vrij bij het verladen van de chemicaliën. Omdat het gas beperkt bleef tot de ruimte waar het lekte werd in de omgeving van het drinkwaterbedrijf geen groot alarm geslagen. Wel werd de buurt afgezet voor een worst case scenario, aldus de woordvoerder.

Eerder werd gevreesd voor de woonwijk in de buurt van het drinkwaterbedrijf. De wind zorgde er in eerste instantie voor dat mocht het gas uitbreken, het over water zou waaien. Wel bestond de angst dat de wind zou draaien en de gassen over de woonwijk zouden gaan.