Oproep in tijden van corona: maak ruimte voor fietsers in Haarlem

HAARLEM - Fietsers moeten in Haarlem meer de ruimte krijgen. Door fietsen aantrekkelijker te maken werkt de stad mee aan een gezonde anderhalvemetersamenleving in coronatijd. Met die boodschap in gedachten heeft de gemeenteraad de gemeente opgeroepen snel met maatregelen te komen.

Een meerderheid van raad steunt een motie daarover van de Actiepartij. Fractievoorzitter Gertjan Hulster: "Heel veel steden in de wereld zetten nu vanwege het coronavirus zwaar in op de fiets. In Haarlem kan er wat dat betreft wel wat verbeterd worden."

Fietsen is juist vanwege het coronavirus een goede en gezonde oplossing om je te verplaatsen, volgens Hulster. Minder auto's betekenen een schonere lucht en met fietsen bouw je weerstand op. Het openbaar vervoer is alleen bedoeld voor noodzakelijke reizen. "Tijdens het begin van de crisis viel het autoverkeer in de stad bijna stil. Je merkte gelijk hoe prettig dat was. Nu het autoverkeer weer aanzwelt moeten we nadenken over oplossingen voor de fiets. Anders is de vrees dat mensen weer meer en meer in de auto stappen."

Moeilijker

Hulster kent cijfers waaruit blijkt dat 55 procent van de Haarlemmers fietst. Dat zijn een hoop inwoners die, nu het wat drukker aan het worden is, meer moeite moeten doen om anderhalve meter afstand te bewaren. Deze week heeft de gemeente fietsen verboden in drie straten in het centrum om meer ruimte te bieden aan terrassen. "Een begrijpelijke keuze omdat het anders te druk wordt. Maar het wordt met de fiets nu wel een stuk moeilijker om ergens te komen. Onze vraag is: gaan we voor de fietsers ook iets doen?"

30 Kilometer-zone

De Actiepartij wijst erop dat de gemeente in deze coronatijd tijdelijke maatregelen kan nemen en dus sneller actie kan ondernemen. Hulster heeft de wethouder een aantal suggesties meegegeven. Zo is er in de gemeenteraad de wens om van veel straten in de stad een 30 kilometer-zone te maken. "Ik hoop dat de wethouder bij de komende vergadering al met voorstellen komt. Anders wordt het september en dat vind ik laat." Ook kunnen rijbanen tijdelijk worden vrijgemaakt voor fietsverkeer.

Hulster kijkt bijvoorbeeld naar de winkelstraten Amsterdamstraat en Cronjéstraat waar de gemeente tijdelijk meer ruimte voor fietsers en voetgangers kan maken en minder voor de auto. "Want dat zijn toch hoofdfietsroutes." Ook de Barrevoetestraat, Botermarkt en Schalkwijkerweg kunnen fietsvriendelijker. "Ik hoop dat de wethouder door onze motie wordt aangespoord ingrijpende maatregelen te nemen."