Eieren uit Eierland: bijzondere verzameling oorlogseieren geschonken aan Ecomare

DE KOOG - Ecomare heeft er een bijzondere collectie bij. Het gaat om een schenking van tientallen uitgeblazen eieren uit de verzameling van Nic van Egmond. Hij verzamelde de eieren in de oorlogsjaren in Eierland.

Onderzoeker Pierre Bonnet van Ecomare is erg blij met de collectie: "Het is leuk om te horen dat de vinder ze als kleine jongen heeft gevonden, uitgeblazen en de inhoud heeft opgegeten. Doordat bekend is waar, wanneer en door wie ze zijn verzameld, heeft de collectie een wetenschappelijke waarde."

Nic van Egmond was acht jaar oud toen de oorlog begon. Tussen 1940 en 1945 verzamelde hij de eieren van weide-, wad- en zangvogels rond zijn huis in Eierland. Al die jaren heeft hij de zorgvuldig uitgeblazen eieren bewaard in een kist vol graszaad. Vanwege zijn hoge leeftijd heeft hij de houten kist met de historische verzameling nu aan Ecomare gegeven.

De verzameling bevat eieren van allerlei vogels: van de karekiet tot de gans. Bonnet: "Zelf heb ik als kleine jongen de kleinere zangvogels als karekiet, snor of rietgors nooit gezien. Er zit een kemphaanei bij. Die zie je niet meer op Texel, maar in de oorlogsperiode zaten ze daar toch in Eierland."

Rietgans of grauwe gans

Het verzamelen en uitblazen van eieren was vroeger een hobby die door veel mensen werd beoefend. Tegenwoordig is dit verboden, omdat vogels beschermd zijn. Het identificeren van de eieren zal nog een behoorlijk klus worden, verwacht Bonnet: "Het is niet zo makkelijk te zien of een ei van een rietgans of een grauwe gans is."

Ecomare is blij met het geschenk en neemt de verzameling van de heer Van Egmond graag op in de collectie. De eieren zijn waarschijnlijk in september al te zien in de nieuwe tentoonstelling 'Weg van het Wad'.