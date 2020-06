Ondanks bezwaren uit de buurt koopt zorginstelling Kwintes pand in Hilversum

HILVERSUM - Zorginstelling Kwintes koopt het pand De Stolpe aan de Hilversumse Zonnelaan, om daar zo'n tachtig mensen met psychische of psychosociale problematiek te huisvesten. En dat terwijl de organisatie de buurt eerder had beloofd dat dat niet zou gebeuren.

Harro Koeleman van Kwintes legt uit dat hij nooit gedacht had dat de organisatie het had kunnen kopen. Maar ineens kregen ze het aangeboden van de projectontwikkelaar. "Dit is voor ons een unieke kans", aldus Koeleman.

Een vertegenwoordiger uit de buurt laat aan de Gooi en Eembode weten nog niet te willen reageren op de definitieve aankoop. Mogelijk komen ze op een later moment alsnog met een inhoudelijke reactie.

Beschermd wonen

Er komen zo'n tachtig cliënten zelfstandig te wonen in De Stolpe, waarbij ze dus een eigen huiskamer, keuken en sanitair hebben. Het pand heeft al een zorgbestemming en voldoet aan deze behoefte. "De bewoners hebben psychische of psychosociale problemen die

ondersteuning nodig hebben bij het wonen en het vorm geven van hun leven en die gewend zijn aan het wonen in een wijk", zo schrijft Kwintes in een persbericht.

Kwintes wil De Stolpe komend jaar verbouwen en verwacht er uiterlijk begin 2022 de eerste cliënten te verwelkomen.