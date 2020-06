Automobilist (41) onder invloed ramt pui pompwinkel Oostzaan

Dat gebeurde rond 02.00 uur bij de Spar-winkel bij het Esso-tankstation Watering, laat een politiewoordvoerder weten.

Een aanwezige medewerkster schrok zo hevig dat ze aanvankelijk niet naar buiten durfde om te controleren hoe de automobilist eraan toe was. Ze belde het alarmnummer, waarna ze op advies van de meldkamer poolshoogte is gaan nemen.

Glas water

Nadat ze hem uit de auto had geholpen, heeft ze hem een glas water aangeboden, waar hij van opknapte. Hij raakte verder niet gewond.

Nadat de gealarmeerde politie speeksel en een blaastest bij hem had afgenomen, bleek dat hij onder invloed van verdovende middelen achter het stuur zat. Hij is daarom aangehouden.

Op een foto die kort na het incident werd genomen is goed te zien hoe groot de ravage was. Inmiddels is het meeste opgeruimd. "De materiële schade aan de winkel zal zo snel mogelijk worden hersteld", laat een Spar-woordvoerder in een persbericht aan NH Nieuws weten.