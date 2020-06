Voetbalclub HOSV uit Opmeer geeft haar leden volgend seizoen gratis lidmaatschap

Het had dit jaar groot feest moeten zijn bij de voetbalvereniging uit Opmeer. De coronacrisis gooide echter roet in het eten, waardoor het niet kon doorgaan. Als alternatief heeft het bestuur van HOSV bedacht om het geld dat bestemd was voor het feest terug te geven aan de leden.

"Ze krijgen het lidmaatschap voor volgend seizoen van de club cadeau", vertelt Ligthart. "Dat betekent dat iedereen volgend seizoen gratis bij HOSV kan voetballen. Ook geldt dit voor nieuwe leden."

Financiële tegemoetkoming

Het voetbalseizoen werd door de coronacrisis in maart afgebroken, waardoor de voetballers hun competities niet af konden maken en ook niet konden trainen op het complex. "Op deze manier hopen we de leden financieel tegemoet te komen", aldus het bestuur van HOSV.

De voetbalclub uit Opmeer telt 114 leden, waarvan er 71 ingeschreven staan bij de KNVB als voetballer.