Niet elke kerk opent zondag de deuren: "Het is aan alle kanten waardeloos"

WEST-FRIESLAND - Vanaf 1 juni zijn groepen tot dertig personen toegestaan en daarom is aanstaande zondag voor veel kerken hèt moment om de deuren weer te openen. Maar niet elke kerk maakt daar gebruik van. Door de maatregelen kan niet elke gemeenten kerken zoals ze dat zouden willen.

Parochie Zuidoost West-Friesland kiest er voor de kerk wèl open te stellen, maar met een samenwerking van zes parochies is het kiezen wie er wel en niet mogen komen. En dat is wennen voor een kerk. "Het is aan alle kanten waardeloos", reageert Diaken Jules Post. "Het liefst wil je de deuren gewoon opengooien. Gemeenschap ben je met elkaar, niet op afstand."

Vieren kan dan weer, maar dat vergt wel wat aanpassing. "Het moet zo veilig mogelijk", vertelt de diaken, "Dat betekent dat de hosti met een pincet wordt aangegeven en zingen is uit den boze. Ook zal er net als in de supermarkt een hoestscherm tussen de pastoor en de groep komen en we markeren de kerkbanken waar gezeten mag worden." Doopsels en eerste communies worden voorlopig nog uitgesteld. Een tijd van kansen Voor de Protestantse Gemeente Zuiderkogge in Venhuizen heeft de coronaperiode juist iets goeds gebracht. Dominee Camarasa maakte elke week een YouTube-filmpje voor de gemeenteleden en merkte dat de filmpjes door een andere publiek worden bekeken dan die hij normaal gesproken in de kerk ziet. "De jongeren of ouderen die om tien uur hun bed niet uitkomen, de boer die zondagochtend gewoon moeten werken; zij luisteren op YouTube ook ineens mee."

De Protestantse Gemeente gaat wel gewoon open aanstaande zondag, maar verwacht niet vol te lopen. "De ouderen en kwetsbaren blijven nog thuis. we verwachten niet boven de dertig personen uit te komen. Als dat wel zo is dan maakt het bestuur plaats voor de leden." Voorlopig gaan zij naast de diensten door met de YouTube-diensten. "Crisis is Grieks voor kans. Wij hebben heel veel geleerd deze periode en dat houden we nog even vast." 'Wij blijven dicht' Dominee Henri Frölich van PKN-gemeente Hoogkarpel ziet geen noodzaak de deuren te openen. "Wij kunnen geen kerk zijn zoals we dat willen en kunnen het niet beleven zoals we willen." Frölich licht zijn keuze toe. "Koffie drinken na de dienst heeft voor onze gemeenteleden een belangrijke sociale functie. Op anderhalve meter kun je niet terecht voor dat praatje."

Voor de protestanten is ook zingen een essentieel onderdeel van kerk zijn. "Juist hetgeen waardoor wij ons geloof tot uiting kunnen brengen blijkt een grote besmettingshaard te kunnen vormen. Wij mogen niet zingen en daardoor worden de diensten in essentie echt anders." Tevens speelt mee dat vrij veel gemeenteleden in de risicogroep vallen en zij durven de stap nog niet te nemen. "Wij nemen liever geen risico en nemen nog even de tijd om te kijken hoe het bij andere uitpakt."