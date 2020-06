Met de tuk tuk, op de tandem of in een oude brandweerwagen goed examennieuws delen

TEXEL - Liefst 159 eindexamenleerlingen van OSG de Hogeberg in Den Burg kregen vanochtend te horen dat ze zijn geslaagd. Ze kregen bezoek aan huis van hun coaches. Die maakten er een ludieke actie van en gingen onder meer met tuk tuks, op de tandem of in een oude brandweerwagen op pad om de leerlingen het heuglijke nieuws te vertellen.

Texelse Courant / Jeroen van Hattum

Dat meldt onze mediapartner de Texelse Courant. De OSG heeft met 159 geslaagden een hoge score te pakken: vier leerlingen hebben een herkansing en er zijn geen leerlingen gezakt. Het vmbo (basis en kader) en het vwo hadden een slagingspercentage van 100 procent. Vijf leerlingen (twee mavo, één havo, twee atheneum) zijn cum laude geslaagd. De prestatie is des te knapper, omdat de leerlingen sinds maart thuis op afstand onderwijs moesten volgen als gevolg van de coronacrisis. Het centraal schriftelijk eindexamen ging niet door, de schoolexamens wel. "Geen coronadiploma" Volgens waarnemend-rector Corrie Eriks zijn de cijfers van de schoolexamens van dit schooljaar vergeleken met de schoolexamens van 2018/2019 en dan wijken de cijfers niet veel van elkaar af. "De algemene lijn is dat de cijfers niet meer dan 0,5 punt mogen afwijken van elkaar. Bij vrijwel alle vakken zitten we binnen die marge en regelmatig ook strenger dan vorig jaar. Met andere woorden: het diploma dat de leerlingen hebben gehaald is geen coronadiploma." De diploma-uitreiking wordt woensdag 1 en donderdag 2 juli in de Evenementenhal van De Krim gehouden. De uitreiking is volgens de OSG coronaproof, kent het thema 'High Mountain Graduation' en heeft de dresscode 'Hollywood Chique'.