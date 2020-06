Tijjani Reijnders: "Fijn om de boys weer te zien"

"Het is natuurlijk leuk om de boys weer te zien", zegt Reijnders over zijn terugkeer. "We hebben even bijgepraat met elkaar en het is erg fijn om hier weer te trainen. We hebben elkaar wel een beetje gemist natuurlijk."



Reijnders speelde uiteindelijk acht duels voor RKC in de eredivisie. En aan die ervaringen heeft hij veel. "Ik heb me in de eredivisie kunnen doorontwikkelen. De snelheid van het spel is anders dan dat in de eerste divisie. Ik ben sterker geworden en heb geleerd om sneller te handelen."