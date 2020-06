Geslaagd! Vermomde docenten verrassen examenleerlingen met goed nieuws

Normaal gesproken zitten de examenleerlingen met klamme handen naast de telefoon. Maar dit jaar is alles anders. Om van de examenuitslag toch een feestelijke moment te maken, ontvingen de leerlingen ‘s morgens vroeg al een videoboodschap van de directeur waarin hij zijn bezoek in de middag aankondigde. Maar gezien álle 133 leerlingen geslaagd zijn, kon hij onmogelijk de bezoeken alleen afleggen.

Docent en examensecretaris Jacolien Annema: "Twaalf koppels docenten gaan alle leerlingen af om het goede nieuws te brengen. Zeker in deze gekke tijd, wilden we iets bijzonders doen. Er zijn zoveel dingen weggevallen die zowel voor de leerlingen als voor ons echt een gemis zijn. De saamhorigheid, samen de examenzaal in die spanning meemaken"

Verrasing

"Leuk dat we zo verrast worden!", zegt de kersvers geslaagde Mieke Metselaar. "Het is heel bijzonder. Ik had graag in de examenbanken gezeten; gewoon om het een keer meegemaakt te hebben." Ook bij Fabiënne Groenhuyzen kan de vlag uit. Fabiënne: "Erg gek om zo te slagen omdat je eigenlijk niks hoefde te doen." Achteraf gezien voor haar een prettige gedachte, vertelt ze oprecht: "Want het heeft op deze manier wel heel veel moeite gescheeld!"