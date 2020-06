Joris Kramer blij met zijn nieuwe huis

"Ik woon hier nu een week of twee en dat bevalt heel goed. Maar het is ook wel een drukke periode want je moet heel veel dingen doen die je normaal gesproken niet deed, zoals koken en wassen. Maar ook dingen voor het huis regelen zoals de vloer. Dat kost veel tijd en energie", zegt de verdediger.

Het grootste gedeelte van zijn nieuwe huis is al klaar, maar er moeten nog wel een paar dingen geregeld worden. "Er moet nog een bank in en de koelkast moet nog geleverd worden, want die was niet op voorraad vanwege corona. En een droger, die is ook nuttig nog natuurlijk."