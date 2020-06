Arne Slot: "We richten ons op half september"

"In de corona tijd hebben we natuurlijk ook veel weken vrij gehad", zegt AZ-trainer Arne Slot. "We hebben de trainingen in twee blokken verdeeld waardoor ze tussentijds ook nog een weekje rust hebben. Het lukt ons nog goed om ze met veel plezier op het trainingsveld te hebben maar dan is het wel nodig om ze er af en toe even tussenuit te sturen."

AZ heeft de competitieloze periode opgedeeld in verschillende blokken en is nu met het tweede blok begonnen. "In principe duurt het tweede blok vier weken en daarna hebben ze drie weken vakantie. Daarna starten we met een voorbereiding die naar ik verwacht acht weken duurt omdat we verwachten dat de competitie half september weer start. Daar hebben we voor gekozen omdat we lang hebben thuis gezeten en dan wil je ook lang weer trainen."

Nu duidelijk is wanneer de competitie hoogstwaarschijnlijk weer hervat gaat worden is er eindelijk een moment om naar toe te werken. "Ja dat is fijn. Het is nog een verwachting dus het is niet definitief. Maar het is wel een datum die constant boven de markt hing. Het is dus nog even afwachten op het ook daadwerkelijk op dat moment gaat beginnen maar hierop hebben we wel ons programma gebaseerd."