Het is nu officieel, zusjes Lotte en Willemijn zijn geslaagd: 'Maar voelt wel beetje raar"

HAARLEM - Ook in Haarlem en omgeving hebben eindexamenleerlingen vandaag officieel van hun scholen gehoord of ze wel of niet geslaagd zijn. En dat betekent dus, in het positieve geval, dat de vlag uitgehangen mag worden en er feest mag worden gevierd. In Heemstede hangen zelfs twee vlaggen aan één woning. Zussen Lotte en Willemijn zijn geslaagd en dat na best een 'vreemd' schooljaar.

Want allebei hebben ze door de coronacrisis geen eindexamen hoeven te doen. De 16-jarige Lotte behaalde haar diploma aan het Rudolf Steiner College in Haarlem en Willemijn, die 18 jaar oud is, deed dat aan het Haarlemmermeer Lyceum in Hoofddorp. Hun moeder Deirdre, uiteraard supertrots op haar dochters, heeft vandaag een verrassingsfeestje in de tuin georganiseerd. (tekst loopt door na video)

NH Nieuws

Ook Lotte en Willemijn kwamen, na de uitbraak van de coronacrisis, thuis te zitten. Een eindexamen kwam er niet meer van, de uitslag werd bepaald op basis van de cijfers van de toetsen die daaraan vooraf gingen. Gelukkig stonden ze er allebei goed voor. "Ik denk wel dat áls ik examen had gedaan, dat ik niet met zulke hoge cijfers was geslaagd", aldus Lotte. Ze heeft allemaal zevens en twee achten behaald. Zus Willemijn heeft zelfs drie achten op haar eindlijst staan. "Opeens ging de school dicht, maar dat was ook wel weer relaxt. Je hoefde niet meer vroeg je bed uit", lacht ze. Geen verrassing, toch feest De leerlingen wisten natuurlijk al een tijdje dat ze geslaagd waren, maar de officiële mededeling ontbrak nog. De scholen kiezen vandaag allemaal hun eigen manier van het brengen van het goede nieuws. "Bij Lotte is haar mentor vanochtend met bloemen en een taartje langsgekomen. Dat vond ik echt een hele leuke actie. Willemijn moet straks nog even naar school", vertelt hun moeder Deirdre. Ondanks dat ze het jaar niet afgemaakt hebben, voelt het toch wel feestelijk vandaag. "Maar het is wel een beetje raar, wat het was niet helemaal spannend meer", aldus Willemijn. "En je mist ook wel dingen zoals een eindexamenstunt en een eindfeest",vertelt Lotte. Coronaproof tuinfeest Lotte wil straks naar de hotelschool en Willemijn wil naar Deventer, naar de opleiding 'Interior, Design and Styling'. Daar moet ze nog wel wat opdrachten voor doen om toegelaten te worden. Maar eerst feest vieren, rekening houdend met alle veiligheidsmaatregelen natuurlijk. "Ik heb een coronaproof tuinfeest georganiseerd voor familie en vrienden. Ze komen in drie shifts, want dan kunnen we afstand bewaren van elkaar. André Hazes laat dan wel weten als de gasten moeten vertrekken", aldus Deirdre, doelend op de hit 'De hoogste tijd' van de Amsterdamse volkszanger.