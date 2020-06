Documentairemaker over band met Bob Fosko: "We zijn heel erg tot elkaar gekomen"

AMSTERDAM - "Mooie dingen maken. Deze film is ook een mooi ding. Ik heb er niets mee verdiend, maar het was ontzettend bevredigend om te maken." Dat leerde filmmaker Eric Blom tijdens het maken van een film over de laatste periode van het leven van Geert Timmers, als artiest bekend onder de naam Bob Fosko.

In de film krijgt Timmers tevreden terug: "Ik heb de 64 aangetikt. Ik kijk terug op een heel mooi leven. Ik heb mooie dingen kunnen maken. Ik heb bijzondere vrienden en familie." Blom vertelt dat hij het erg bijzonder vond om deze laatste periode van Timmers mee te maken. "We zijn heel erg tot elkaar gekomen."

Als Blom terugdenkt aan het maken van de film, denkt hij aan Timmers levenslust. Want ook toen Timmers wist dat hij niet lang meer te leven had - hij leed aan slokdarmkanker - maakte hij nog steeds muziek. Met zijn band heeft hij bijvoorbeeld nog een derde plaat afgemaakt.

Gaandeweg ontstond de film. "Er waren allemaal dingen die hij nog wilde ondernemen. En we hebben ook overlegd over waar hij de camera wel en niet bij wilde hebben. Mee naar een afspraak in het ziekenhuis hoefde niet van hem."

Jaren '80

Geert Timmers en Eric Blom hebben veel samengewerkt. Eind jaren '80 leerden ze elkaar kennen en ze deden allerlei projecten met elkaar. Blom: "Toen hij aan me vertelde dat de Raggende Mannen bij elkaar kwamen en dat hij ziek was, dacht ik: dit moeten we vastleggen."

Financiering had Blom niet, met wat crowdfunding en vrijwilligerswerk heeft hij de film gemaakt. Die is zondag om 18.10 uur, 20.10 uur en 22.10 uur bij NH te zien.