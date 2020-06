Noordkop & Texel Nationale vlagdag voor geslaagden: "Net zo goed met stress, bloed, zweet en tranen"

WIERINGERWERF - Met 'zo goed als' 100 procent geslaagden kan scholengemeenschap Wiringherlant in Wieringerwerf het jaar - ondanks de coronacrisis - niet beter afsluiten. Vandaag gaat de vlag uit op de nationale vlagdag voor geslaagden. Belangrijker: vandaag kregen alle eindexamenleerlingen van het Wiringherlant hun cijferslijst. "Het is geen coronadiploma, maar gewoon een écht havo-diploma."

NH Nieuws/ Jurgen van den Bos

Met de tafels ver van elkaar in de sporthal naast de school worden de leerlingen van havo-5 binnengehaald om hun cijferlijst in ontvangst te nemen. "Zitten jullie toch nog even in een examensetting", grapt rector Alice Hart van rsg Wiringherlant. "Laat zien dat je geslaagd bent en nogmaals van harte gefeliciteerd!" Bloed, zweet en tranen Het is voor veel eindejaarsleerlingen een vreemde periode geweest. Sinds 15 maart zijn ze nauwelijks op school geweest en ze hebben geen eindexamen gedaan. Femke Basjes vindt het niet erg: "We hebben geen centraal examen gedaan, maar we hebben er net zo hard voor gewerkt. Alle andere stress, bloed, zweet en tranen hebben we zeker ervaren."

"Dit is absoluut geen nep-diploma. Dat geven we de leerlingen echt mee", reageert rector Alice Hart vol overtuiging. In de afgelopen maanden ontstond veel discussie, omdat er zonder centraal examen toch een diploma volgde. "Ze hebben echt op een volwaardige manier het examenjaar afgesloten met alles erop en eraan." Supertrots Dat de leerlingen hard hebben gewerkt blijkt wel uit het slagingspercentage: "We zitten nu tussen de 97 en 100 procent geslaagden op alle afdelingen. Daar zijn we supertrots op. We hopen wel dat we volgend jaar weer gewoon examen kunnen doen, want we hebben de kinderen ontzettend gemist."