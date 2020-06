Waddeneilanden willen 20 miljoen euro steun voor gevolgen coronacrisis

TEXEL - De Waddeneilanden willen 20 miljoen euro van het kabinet. Dit is nodig om ondernemers die zijn getroffen door het dalende toerisme als gevolg van de coronacrisis te ondersteunen. Ook is het geld nodig om de eilanden klaar te maken voor de 1,5 metereconomie, schrijft het Samenwerkingsverband De Waddeneilanden in een brief aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

NH Nieuws/Jaap Eelman

Als gevolg van de coronacrisis rekenen de Waddeneilanden dit jaar op een halvering van het aantal toeristen ten opzichte van vorig jaar. Op de eilanden zijn economie en gemeentelijke financiën direct of indirect bijna helemaal afhankelijk van het toerisme. Het samenwerkingsverband van Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog vraagt om uitstel of kwijtschelding van heffingen voor getroffen bedrijven. En om financiÙle ondersteuning voor aanpassingen bij veerboten en het busvervoer. Voor 2020 is 20 miljoen euro nodig, maar de eilanden verwachten ook na die tijd last te hebben van de coronacrisis.