Vorig jaar gezakte Benito maakt opnieuw rap: deze keer is hij geslaagd

"Vorig jaar ging Havo-5 niet zo lekker en ik werd teruggeplaatst. Ik baalde natuurlijk en was met een vriend een beetje muziek aan het maken en toen ontstond het nummer 'Ik ga zakken'." vertelt Benito Koopmann.

Dit jaar zou hij opnieuw eindexamen doen aan het RSG in Enkhuizen, maar vanwege corona was dat niet nodig. De uitslag wist hij al eerder via een docent, maar vanmorgen werd hij gebeld met het goede nieuws. "Op basis van de resultaten van de rest van het jaar ben ik geslaagd." Met het nummer willen ze de leerlingen die geen examen hebben gedaan steunen: het gaat niet alleen om het laatste jaar, je hebt hier jarenlang voor gewerkt.

Benito werd twee weken geleden benaderd door Meester Hidde - een rappende meester uit Amsterdam - om samen een nummer te maken. "Ik zag Benito's nummer vorig jaar en vond het pijnlijk en tof tegelijk. En ik dacht; hoe leuk zou het zijn als meester en leerling samen een nummer opnemen."

Meester Hidde wil ook laten zien dat de band tussen docenten en leerlingen niet altijd zo hiërarchisch hoeven te zijn. "Als je een gezamenlijke passie hebt dan is het toch mooi om samen te werken."

