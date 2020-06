Frits moet zoon Dani plus rolstoel naar beneden tillen door kapotte lift

BEVERWIJK - Een defecte lift is natuurlijk voor niemand een pretje, maar voor de familie Lorjé in Beverwijk is het een nachtmerrie. Zoon Dani (10) heeft namelijk de spierziekte Duchenne en zit daardoor in een rolstoel. Om zonder lift van de tiende etage naar beneden te komen, is daardoor zowat onmogelijk.

NH Nieuws

Sinds begin maart woont Frits met zijn gezin op de tiende etage van flatgebouw de Toonladder in Beverwijk. Met de woning zijn ze uitermate tevreden, maar er is één groot nadeel. "Als de lift kapot is, moeten wij naar de achtste etage om daar de andere lift te pakken", vertelt vader Frits. Dani zit alleen in een rolstoel vanwege de spierziekte Duchenne. "Voor Dani is het heel zwaar en pijnlijk om opgetild te worden." Afgelopen week viel de lift in het gebouw vijf keer uit. "Het kan altijd een keer gebeuren, maar als het vijf keer achter elkaar is, word je daar niet vrolijk van", vertelt vader aan de keukentafel. "Nu zit Dani nog in een normale rolstoel, dat wordt straks een elektrische rolstoel. Bij een defecte lift zouden we dan helemaal de deur niet uit kunnen." Bekijk hieronder hoe vader Frits omgaat met de ontstane situatie. Tekst loopt door onder video.

NH Nieuws

"Het is een hele vervelende samenloop van omstandigheden", verklaart een woordvoerder van woningcorporatie Pré Wonen. "Wij gunnen iedereen een fijn thuis, dat is ons motto." Vandaag is er vanuit de corporatie nog een extra monteur preventief naar de lift gestuurd om alles grondig te checken. Voor de familie Lorjé is het natuurlijk zaak dat dit in de toekomst niet meer gebeurt. "Anders moeten we noodgedwongen verhuizen, want dit kan niet", aldus Frits. UPDATE: Frits heeft aan NH Nieuws laten weten dat de lift op het moment van het publiceren van dit artikel wéér een storing heeft.