Hilversum controleert duizenden eiken op nesten processierups

Dat laat een woordvoerder van de gemeente aan NH Nieuws weten. In totaal staan er op Hilversums grondgebied 6.877 eiken, maar een kleine 2.000 daarvan behoren tot ondersoorten die niet bevattelijk zijn voor de overlastgevende rups.

De controle wordt uitgevoerd door medewerkers van de groenvoorziening van de gemeente. Zij houden bij in welke eiken nesten zitten en geven dat door aan de specialisten, die de nesten op hun beurt verwijderen.

Brandhaartjes

De minuscule brandhaartjes van de rups kunnen voor jeuk en uitslag zorgen. Daarom krijgen drukbezochte plekken een 'voorkeursbehandeling': nesten die bij scholen, speelplaatsen of winkelcentra worden aangetroffen, worden als eerste geruimd, aldus de gemeente.

Zelf een nest doorgeven kan ook, al heeft het geen zin om een nest in een boom in eigen tuin te melden. Voor het ruimen daarvan is de grondeigenaar zelf verantwoordelijk.