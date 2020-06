28-jarige Enkhuizer opgepakt voor diefstal 60.000 euro cryptogeld

Vorig jaar deed een eigenaar van een Chinees bedrijf aangifte van diefstal nadat 60.000 euro aan cryptogeld was verdwenen. Het cybercrimeteam van de eenheid Rotterdam startte een onderzoek naar de mogelijke diefstal en ontdekte dat het geld was overgemaakt naar de crypto-bankrekeningnummers van de gisteren aangehouden twee mannen.

Inval Zwaag

Naast de twee arrestaties is er ook een inval gedaan in een pand in Zwaag, waar naast het cryptogeld ook computers, usb-sticks en andere zaken in beslag zijn genomen.

De verdachten worden op het bureau in Rotterdam verhoord op verdenking van computervredebreuk, het aanpassen van gegevens, diefstal en witwassen.