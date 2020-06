Roeivereniging Kop heeft het voor elkaar: roeien in een ploeg mag

SCHAGEN - Toen anderhalve meter afstand de norm werd, bedacht roeivereniging Kop uit Schagen een list. Roeien met boten waarin niet iedere plek bezet is. De gemeente ging akkoord en daarom is het nu mogelijk om in een ploeg te roeien in Schagen.

Foto: Gerard Kooiman

Samen met een aantal andere bestuursleden heeft voorzitter Gerard Kooiman het uitgeprobeerd. "Dat ging goed. Alleen waaide het die dag redelijk hard." De boot ligt hoger op het water doordat er minder mensen in zitten. "Daardoor vangt hij meer wind. Het moest niet harder gaan waaien dan die dag. Dus de limiet is nu windkracht vier." Roeiers mogen sinds ongeveer een maand alleen het water op. Op dit moment mogen jongeren onder de 18 jaar ook in een ploeg roeien. Voor volwassenen is dit verboden, maar niet iedereen kan en wil alleen roeien. Ook met de maatregelen wil niet iedereen in de boot. "Iedereen is blij dat ze weer kunnen roeien. Toch zijn er een aantal die voorlopig niet durven te roeien. Een lid heeft opgezegd vanwege de coronacrisis." Op de kant Op het water is afstand gegarandeerd. Maar op de kant vergt dat nog wel wat organisatie. Het soort boot waar nu in gevaren wordt, is zwaar. Deze moet zeker met vier mensen getild worden, hoewel er nu dus maar twee roeiers in kunnen. "Meestal zijn we met genoeg. Er komt op een paar momenten in de week een vast clubje naar de vereniging en deze mensen kunnen samen de boten in het water leggen." Om te zorgen dat de plekken waar de boot is aangeraakt met sop worden schoongemaakt, heeft de vereniging een wasbakje gemaakt. En doordat er beter moet worden schoongemaakt met minder mensen, moeten roeiers langer wachten tot ze de boot uit het water kunnen tillen. Af en toe loopt voorzitter Kooiman met een stok van anderhalve meter rond om zijn leden te attenderen op de anderhalvemeterregel.

Foto: Karin Beemster

De vereniging heeft het voordeel dat ze relatief klein is met zo'n 100 leden. "Meer dan tien tot elf mensen op ons terrein kan eigenlijk niet. Maar we hebben geluk, we hebben een relatief groot terrein."