Vijf mannen aangehouden voor kledingroof uit Purmerends bedrijfspand

PURMEREND - De politie heeft vannacht vijf mannen aangehouden die worden verdacht van een inbraak in een bedrijfspand in Purmerend.

Een getuige tipte de politie rond 2.10 uur over de inbraak aan de Volume op bedrijventerrein de Baanstee. De tipgever liet weten dat er meerdere personen bij de inbraak betrokken waren, en dat ze nadien in een donkergekleurde personenauto en een lichtgekleurde bestelbus waren weggereden.

Kleding in bestelbus gevonden

Agenten die poolshoogte kwamen nemen, troffen een opengebroken raam aan. Uit sporen bleek dat er vermoedelijk kleding was gestolen. Niet veel later trof de politie in de buurt van het bedrijfspand een auto met vier inzittenden aan. Zij zijn aangehouden.

Later werd in Ouderkerk aan den Amstel de bestelbus aangetroffen en de vijfde verdachte aangehouden. In de laadruimte lag kleding, die mogelijk bij de diefstal in Purmerend was buitgemaakt.

Het gaat om mannen van 17, 25, 26 en 28 jaar oud. Ze komen onder meer uit Utrecht en Oldenzaal, al heeft de meerderheid geen vaste woon- of verblijfplaats. De politie onderzoekt welke rol de verdachten hebben gespeeld bij de inbraak.