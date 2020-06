Viertal hockeyers verlaat Amsterdam

De Zuid-Afrikaans international Reid-Ross (rechts op de foto) speelde zes seizoenen bij de Amsterdammers. "Met zijn tomeloze inzet als verdediger en waanzinnige strafcorners was hij van grote waarde, zowel op als naast het veld. Hij heeft veel goals voor ons gemaakt", schrijft de club in een persbericht. In het seizoen 2014/2015 werd de Zuid-Afrikaan topscorer in de hoofdklasse.

Maatschappelijke carrière

Rik van Kan (links op de foto) stopt met hockey op het hoogste niveau. "Hij heeft ervoor gekozen om voorrang te geven aan zijn maatschappelijke carrière. Wij zullen zijn energie en snelheid als spits missen." Van Kan speelde twee seizoenen voor Amsterdam en hockeyde eerder ook voor Bloemendaal en HGC.