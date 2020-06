Haarlem heeft zo'n zeven miljoen euro meer dan verwacht

Het positieve saldo is 2,2 miljoen euro, blijkt uit de jaarrekening 2019. De hele begroting van Haarlem gaat om een bedrag van 600 miljoen euro. Een positief saldo werd in december nog niet voorzien.

De meevaller van zo'n zeven miljoen euro is te danken aan onder meer een extra bijdrage van het Rijk. Verder profiteert de gemeente van een voordeel van 1,6 miljoen euro doordat er minder bijstandsuitkeringen zijn aangevraagd in 2019 en kwam er een half miljoen euro meer inkomsten binnen uit parkeren in parkeergarages. Ook ontving de gemeente 1,1 miljoen euro meer dan verwacht van ondernemers die leges moesten betalen.

De vaste schuld van de gemeente is met 55 miljoen euro gedaald naar 462 miljoen euro. Omgerekend is de schuld per inwoner nu 3.130 euro.

De financiën van de gemeente komen in 2020 onder druk te staan door de corona-uitbraak. Haarlem heeft minder inkomsten en is mogelijk meer kwijt aan bijstandsuitkeringen. Daarnaast ondersteunt de gemeente ondernemers en de cultuursector financieel.