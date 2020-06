Waarschuwingen worden volgende week boetes bij overtreden fietsverbod op Texel

TEXEL - Er gaan vanaf maandag 15 juni boetes uitgedeeld worden aan mensen die zich niet houden aan het fietsverbod in de centra van Den Burg en De Koog. Tot nu toe is er sinds de invoering van het fietsverbod op 21 mei alleen gewaarschuwd.

Dat laat de gemeente weten, zo schrijft onze mediapartner Texelse Courant. De waarschuwingen, die in de praktijk geregeld voorkwamen, waren ervoor bedoeld dat mensen konden wennen aan het verbod.

Volgens de gemeente is het géén doel om boetes uit te delen, maar is het wel het doel om in de winkelstraten waar het fietsverbod geldt ruimte te scheppen zodat iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar in acht kan nemen. Een boete kost 50 euro.

Laad- en losregels

Er worden vanaf 15 juni eveneens boetes uitgedeeld bij overtreding van de nieuwe laad- en losregels die sinds 21 mei in de centra gelden. Het laden en lossen van goederen ter bevoorrading van winkels is toegestaan van maandag tot en met zaterdag van 7.00 uur tot 11.00 uur en van 18.00 uur tot 21.00 uur.

Er zijn verschillende laad- en losplaatsen gerealiseerd waarvan winkeliers gebruik kunnen maken buiten deze tijden. Het laden en lossen in de winkelstraten is eveneens aan banden gelegd om de 1,5 meter afstand in acht te kunnen nemen.

Spreiding

Volgens gemeente, TOP, VVV Texel en TESO was het tijdens de afgelopen Pinksterdagen druk op Texel, maar was de spreiding van gasten op het eiland prima. "De belijning en pijlen in de winkelstraten werken goed en het fietsverbod raakt beter bekend."

De belijning die vorige week was aangebracht in de Weverstraat in Den Burg hielp mensen rechts aan te houden. Er komt nu ook belijning in het winkelgedeelte van de Hogerstraat, de Kogerstraat en de Waalderstraat in Den Burg. Een proef met extra gastvrouwen en gastheren bij de entrees van de dorpen verliep volgens de organisaties positief. De verwachting is dat de inzet van de gastheren en gastvrouwen nodig blijft tijdens piekuren op drukke dagen.