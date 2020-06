Alkmaar zet WhatsApp in om drukte in binnenstad te voorkomen

Met de druktemeter is voorafgaand en tijdens een bezoek eenvoudig te zien hoe druk het is in de binnenstad en daarmee te bepalen of het een geschikt moment is om naar het centrum te gaan.

Hoe werkt het?

Na het versturen van een WhatsAppje ontvang je via de de druktemeter (06-48529976) direct een bericht met de actuele drukte. De zichtbare kleur in de profielfoto van het automatisch bericht, toont aan hoe druk het is in de binnenstad.