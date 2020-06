Wekelijkse markt in Schagen ruimer opgezet om nog eens erge drukte te voorkomen

SCHAGEN - De wekelijkse markt in Schagen is vanaf nu ruimer opgezet, zodat bezoekers gemakkelijker de anderhalvemeterregel kunnen aanhouden. Vorige week waren er te veel mensen tegelijkertijd op de markt afgekomen, waardoor de gemeente zich genoodzaakt zag de toegang tijdelijk met dranghekken af te sluiten.

Om te voorkomen dat de markt net als vorige week donderdag moet worden afgesloten, staan de kramen daarom vanaf nu ruimer opgesteld. Zo staan de kramen niet meer tegenover elkaar, waarmee wordt voorkomen dat de rijen voor verschillende kraampjes elkaar kruisen.

Ook worden bezoekers er met borden en belijning op gewezen hoe ze moeten lopen en staan. Verder wordt aangeraden zoveel mogelijk alleen naar de markt te komen. Op en bij de markt mag niet worden gegeten en er moet zoveel mogelijk contactloos worden betaald.

In de zomer is de Schager markt altijd groter opgezet, omdat het dan tegelijk valt met de Westfriese Folklore. Dat laatste is door de coronacrisis afgelast, maar de grotere markt blijft. Daarvoor wordt in de zomermaanden de Nieuwstraat gebruikt om de kramen in uit te stallen, aangezien daar nu geen folkloremarkt zal staan. Mogelijk staat er ook een kraam van de Westfriese Folklore, om mensen te enthousiasmeren voor haar evenementen die in 2021 zijn.

Niet zo prettig

"We hebben begrip voor bezoekers die het allemaal niet zo prettig vinden. Dat hebben wij en de marktverkopers ook”, zegt wethouder Jelle Beemsterboer. "Het is echt schipperen tussen

versoepeling en toch de maatregelen volhouden om coronabesmetting te voorkomen."

Hij hoopt dat iedereen geduld en begrip blijft opbrengen. "Als we samen volhouden, kan er langzamerhand steeds meer. Dan hoeven we niet terug te vallen in strengere maatregelen."