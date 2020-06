Stadsweiland Put van Peet in Haarlem blijft onbebouwd

HAARLEM - Op het weiland in de wijk Zuiderpolder, dat voorheen een afvalstortplaats was, worden geen huizen gebouwd. De meerderheid van de Haarlemse raad wil dit stuk groen aan de rand van de stad open laten.

De raad stemde gisteravond tegen een notitie om een ontwikkelaar hier huizen te laten bouwen. Een aantal partijen wilde dit wel vanwege de woningnood in de stad, onder strenge voorwaarden dat de ecologische natuurwaarden in stand moesten blijven en het groen toegankelijk moest worden gemaakt voor recreatiemogelijkheden voor de buurt.

Het gebied staat bekend als de Put van Peet, dat ontstaan is door afgraving van zand voor de bouw van Schalkwijk. Daarna is het gebruikt als dumpplaats van bouwafval en is sterk verontreinigd. Jouw Haarlem zag met dit plan een kans voor sanering van de bodem, maar de meerderheid van de Haarlemse gemeenteraad wil niet dat er getornd wordt aan de groene zoom om de stad heen, waar dit gebied ook bij zou horen.

Al eerder lieten buurtbewoners en de wijkraad weten fel gekant te zijn tegen bebouwing van het weiland.