Tata-personeel wil staken: "Op naar een nieuwe Hoogovens, voor onze kinderen en kleinkinderen"

BEVERWIJK - Een grote meerderheid van het Tata-personeel dat vanochtend aanwezig was bij de FNV-ledenvergadering wil het werk neerleggen om daarmee de druk op het Indiase moederbedrijf te vergroten. Dat is de uitkomst van de stemming waarvoor zo'n vijfhonderd werknemers naar het parkeerterrein van de Beverwijkse Bazaar waren gekomen. Het zou de eerste staking zijn in dertig jaar.

NH Nieuws

De FNV-vergadering was belegd omdat het al zo'n twee weken onrustig is over het vertrek van directeur Theo Henrar. Hoewel hij formeel na een goed gesprek uit eigen beweging is opgestapt, twijfelt er in Velsen niemand aan dat hij door het Indiase moederbedrijf aan de kant is geschoven. Voordat de honderden aanwezigen werd gevraagd om met een groen of rood vlaggetje op hun auto voor of tegen een staking te stemmen, namen onder meer COR-voorzitter Frits van Wieringen en FNV-bestuurders Gerrit Idema en Roel Bergsma het woord.

Van Wieringen vertelde dat hij onlangs werd gecorrigeerd door de India. De directie van het moederbedrijf is er niet blij mee dat hij voortdurend verkondigt dat Henrar is ontslagen, en houdt het erop dat Van Wieringen een fout maakt. De COR-voorzitter trekt zich er ogenschijnlijk niets van aan. "Beste mensen in Mumbai, het zou heel verstandig zijn als jullie ons bellen de komende dagen. Als jullie ons niet bellen, gaan we een harde confrontatie aan."

NH Nieuws

Roel Berghuis looft de betrokkenheid van het Tata-personeel bij de bedrijfsvoering. Daarvoor citeert hij voormalig Hoogovens-directeur Kees Blokland: "Het bedrijf met de meeste FNV'ers per vierkante meter." Hij benadrukte ook dat uit een eerdere enquête is gebleken dat een grote meerderheid van het IJmuidense personeel niet langer wil dat Tata Steel Nederland betaalt om de verliezen in het Verenigd Koninkrijk te compenseren. Een van de eisen is dat er bij Tata Steel IJmuiden geen banen verloren gaan. Als het werkgelegenheidpact wordt nageleefd, verliest tot oktober 2021 niemand z'n baan. "Maar wat gebeurt er daarna?", aldus FNV'er Berghuis. "Gedwongen ontslagen zijn onacceptabel." Vakbond en personeel geven de directie van Tata Steel tot volgende week woensdag om te reageren.