Zeilers én e-sailers gaan voor winst in eerste virtuele Medemblik Regatta

MEDEMBLIK - Vandaag zou hij van start gaan: de Medemblik Regatta 2020. Helaas is het evenement vanwege de coronacrisis afgelast, maar de competitie gaat online verder. Vanmorgen zijn de eerste e-sailers van start gegaan in de virtuele Medemblik Regatta.

Organisator van de Medemblik Regatta is Frans Hin. "De regatta wordt al 36 jaar gehouden en dit is de eerste keer dat het afgelast is. Zonde." In samenwerking met World Saling is nu een virtuele versie van de Medemblik Regatta opgezet. "Het is natuurlijk niet plaatsvervangend, maar het is hartstikke leuk dat we toch iets kunnen doen."

E-sailing groeit

Het zogenaamde e-sailing is de laatste jaren in opmars en tijdens de coronacrisis nog verder gegroeid. "Veel zeilers vinden het - naast het trainen op het water - echt leuk om het spelletje op de kant voort te zetten." De uitdagingen op de kant lijken sterk op die van het water: zo draait de wind verschillende kanten op en wordt sterker en zwakker. Hierdoor moet je dezelfde soort overwegingen maken als je in de boot zou doen.