Geparkeerde auto in Heiloo verwoest door vermoedelijk aangestoken brand

HEILOO - Op de Westerweg in Heiloo is donderdagochtend een auto vermoedelijk in brand gestoken, meldt mediapartner Alkmaar Centraal . Toen de brandweer rond 04:30 uur ter plaatse was, sloegen de vlammen al uit het voertuig. Doordat het vuur maar bleef oplaaien, viel het blussen niet mee. De brandweer kon de auto niet meer redden.

De afgelopen weken zijn in Alkmaar meerdere autobranden geweest. De autobranden vonden plaats in de Fabritiusstraat (tweemaal), Judith Leysterstraat, Koningin Sophiastraat en de Jongkindlaan. De recherche heeft bij omwonenden camerabeelden opgevraagd, in de hoop de mogelijke pyromaan op te sporen.

Buurtbewoners zijn ervan overtuigd dat het om een bewuste brandstichting gaat. Onderzoek moet uitwijzen of de auto opzettelijk in brand is gestoken. De politie heeft met meerdere mensen gesproken.

Afgelopen woensdagmiddag was het in Alkmaar opnieuw raak. In parkeergarage Kanaalschiereiland is een geparkeerde auto in vlammen opgegaan, meldt mediapartner Alkmaar Centraal. Omdat de Mercedes in een parkeergarage stond werd direct groot gealarmeerd.

Met de brandweerkazerne en het politiebureau om de hoek waren de hulpdiensten vlug ter plaatse, maar ook de Mercedes was niet meer te redden. Of het inderdaad een brandstichting betreft is nog maar de vraag, de eigenaar denkt zelf dat het om een technisch defect gaat.