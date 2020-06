Zwaar mishandelde prostituee op randje van dood, Volendammer (25) al vast voor doodslag

AMSTERDAM - Een 25-jarige Volendammer wordt ervan verdacht drie maanden geleden een prostituee zwaar te hebben mishandeld. De vrouw, die op de Wallen werkzaam was, ligt momenteel in coma. Omdat justitie denkt dat ze alsnog aan haar verwondingen zal overlijden, is doodslag alvast aan de aanklacht toegevoegd.

Dit bevestigt het Openbaar Ministerie aan NH Nieuws na berichtgeving van Het Parool. De zitting is vandaag, in de rechtbank van Amsterdam.

De 37-jarige vrouw zou op 1 maart zwaar zijn mishandeld door de Volendammer: ze is met voorwerpen tegen haar hoofd gestompt, met geschoeide voet getrapt terwijl ze op de grond lag en had bot- en schedelbreuken. Dit blijkt uit de tenlastelegging die in handen is van NH Nieuws.

Raambezoek

De prostituee werkte de nacht van zaterdag 29 februari op zondag 1 maart achter het raam in het Wallengebied. De 25-jarige man uit Volendam ging op de terugweg van een feest naar eigen zeggen in een opwelling bij haar naar binnen, waarna ze uiteindelijk samen naar haar huis gingen. Wat er de middag erna is gebeurd, zegt de man zich niet meer te herinneren.

De opgeroepen hulpdiensten, waaronder een traumateam, troffen de vrouw ernstig mishandeld aan. Ze was niet meer aanspreekbaar en had volgens de tenlastelegging wonden die mogelijk waren veroorzaakt door het slaan tegen haar lichaam, hoofd en in haar gezicht, en door het met 'enig voorwerp' en 'met geschoeide voet' schoppen, ook toen ze op de grond lag.

Dood

De vrouw heeft hersenschade heeft opgelopen, breuken in haar schedel en het gezicht en letsel aan haar lever. Volgens Het Parool wordt ze in het verzorgingshuis inmiddels wel in een stoel gezet, ademt ze zelfstandig en opent ze soms haar ogen, maar is ze nog steeds buiten bewustzijn.

Kort na de mishandeling is de man opgepakt op de Oudezijds Achterburgwal in de hoofdstad. Hoewel de vrouw op dit moment (nog) in comateuze toestand verkeert, wordt de Volendammer behalve van poging tot doodslag ook verdacht van 'doodslag'.