LIVE 🔴 Ongerust personeel Tata Steel bijeen, komt er een staking?

BEVERWIJK - Honderden medewerkers van Tata Steel zijn momenteel op het terrein van de Bazaar in Beverwijk, om daar vanuit hun auto de FNV-vergadering over hun werkgever bij te wonen. Met de vergadering wil de vakbond peilen welk deel van het personeel wil gaan staken, om daarmee hun onvrede te uiten over het plotselinge vertrek van directeur Theo Henrar.

Er werden ruim duizend belangstellenden verwacht, maar rond 10.00 uur was de opkomst ongeveer de helft daarvan. Het gaat om een zogeheten driekwart-vergadering, wat betekent dat als minimaal 75 procent van de aanwezigen voor stakingen stemt, er daadwerkelijk gestaakt zal worden.

De Peiling: Heeft Tata Steel volgens jou nog toekomst in Noord-Holland?

Hoewel directeur Henrar formeel na een goed gesprek uit eigen beweging is opgestapt, twijfelt er in Velsen niemand aan dat hij door het Indiase moederbedrijf aan de kant is geschoven. Als warm pleitbezorger voor de IJmuidense belangen zou hij de Indiase directie te veel voor de voeten hebben gelopen bij het uitvoeren van hun reorganisatieplannen. Als het moederbedrijf haar zin krijgt, dreigen in IJmuiden zo'n duizend banen verloren te gaan.

100 miljoen per jaar

Hoewel Tata Steel Europe mede door de coronacrisis in financieel zwaar weer verkeert, boekt Tata Steel Nederland nog relatief goede cijfers. Dat kan niet worden gezegd van Tata Steel United Kingdom. Het voormalige British Steel, met onder meer een vestiging in het Port Talbot (Wales), heeft het zwaar. Zo zwaar dat het moederbedrijf wil dat Tata Steel Nederland jaarlijks 100 miljoen naar het Verenigd Koninkijk overmaakt.

Met zo'n jaarlijkse transactie zou Tata Steel Europe zichzelf kunnen bedruipen en hoeft het Indiase moederbedrijf - dat zelf ook alles behalve ruim in de slappe was zit - financieel niet meer bij te springen. Dat zou de directie goed uitkomen, want volgens ingewijden wil Mumbay de handen van de Europese tak aftrekken.

'Draagvlak verdwenen'

"Het draagvlak om vanuit Nederland bij te dragen aan de Britse tak is verdwenen onder de werknemers in IJmuiden", zegt Roel Berghuis van vakbond FNV. Een enquête onder leden heeft inmiddels uitgewezen dat een groot deel van het personeel bereid is om dat plan tegen te werken.

Dat bleek de afgelopen weken al. Sinds de aankondiging van Henrars vertrek hebben meerdere afdelingen al werkonderbrekingen gehouden. Ook werd er een drive-in toeterprotest gehouden bij het directiekantoor, waardoor Henrar naar eigen zeggen 'een traantje moest wegpinken'.

Eergisteren ging de directie nog last minute in op het ultimatum van FNV om met de vakbond om tafel te gaan. De eisen van de bond werden in dat gesprek door de directie van tafel geveegd.