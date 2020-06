Tips in de strijd tegen coronakilo's: "Van barbecueën hoef je niet mokerdik te worden"

HIPPOLYTUSHOEF - Door het vele thuiszitten de laatste maanden begint bij menigeen de broekband al stevig te knellen. Maar met de zomer in aantocht - en dus met de zwembroeken en bikini's - in gedachten is de tijd van troostknabbelen voorbij en kan de strijd tegen de coronakilo's beginnen. Een gewichtsconsulente geeft tips.

"Niet bewegen, meer eten en sommige mensen grijpen ook iets eerder naar een pilsje of een wijntje. Ja, dat zijn dingen waardoor je langzaam maar zeker aankomt", vertelt gewichtsconsulente Hanke Prijs uit Hippolytushoef over de coronakilo's. "Mensen grijpen vooral naar producten met suiker erin. Daardoor wordt er in de hersenen dopamine aangemaakt dat een geluksgevoel geeft. Het zogenaamde troost-eten."

Ritme

Het gewicht op peil houden is voor veel mensen al een hele onderneming, maar om nu de discipline er in te houden is helemaal een opgave. "Het belangrijkste is om je ritme aan te houden. Zorg dat je 's morgens net zo eet als anders. En zorg dat je ook je andere maaltijden net als voorheen eet. Daarnaast is bewegen heel belangrijk. Als je thuis zit te werken, is het soms lastig om pauze te nemen. Doe dat wel en kom in beweging."

Gezond barbecueën

Nu de zomer lonkt, willen veel mensen van het extra coronavet af. Dat hoeft geen vervelende expeditie te worden. Komende zondag geeft consulente Hanke Prijs samen met chef-kok Ed Bontekoning van restaurant Mieke's in Hippolytushoef een workshop gezond barbecuen: "Veel mensen denken 'daar word ik mokerdik van', maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn."

Vetmakers

"We gaan beginnen met voorafjes met lekker smeersels,", vertelt chef-kok Bontekoning in zijn keuken. "Daarna gaan we grillen met vlees, vis en gevogelte. In principe probeer je de vetmakers uit het gerecht te halen. Witte sauzen maken we bijvoorbeeld met yoghurt en kruiden. Rode saus met tomatenpuree, die ontzuur ik en dan kan je het op smaak maken. Curry en ketchup zitten namelijk vol suikers."

Kijk hieronder alvast naar een paar tips voor een gezonde barbecue: