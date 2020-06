Keeperstrainer Cor Varkevisser weg bij Telstar; opvolger is Colin van der Meijden

VELSEN-ZUID - Cor Varkevisser vertrekt bij Telstar. De keeperstrainer en de club hebben in goed overleg besloten uit elkaar te gaan. De eerste divisionist heeft Colin van der Meijden als opvolger aangesteld.

Varkevisser was ruim 10 jaar in dienst van de Witte Leeuwen; eerst als keeper en later als keeperstrainer. Sinds begin van dit jaar is hij ook nog ondernemer en eigenaar van een Grand Café in IJmuiden. Sinds half maart hoefde hij bij Telstar, waar hij werkte als ZZP'er, vanwege de coronacrisis niet meer te komen. Kort na het aanscherpen van de corona-maatregelen maakte NH Sport onderstaande reportage met Varkevisser. Tekst gaat verder onder de video.

NH Nieuws

De eerste negen weken van het jaar werkte hij gemiddeld meer dan 14 uur per dag, s'ochtends in het Grand Cafe, in de middag bij Telstar en daarna weer in het Grand Café, vertelt hij tegen NH Sport. Omdat dit 'soort werkdagen niet vol te houden zijn en de vergoeding die hij van Telstar kreeg niet opwoog tegen de kosten die hij moest maken', heeft Varkevisser besloten om te stoppen bij Telstar.

Quote "Soms wint het hoofd het van het hart" Cor Varkevisser