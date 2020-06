Verhuizen in coronatijd: Voor de bewoners van zorglocatie Zandhove best wel spannend

OPMEER - De bewoners van zorglocatie Zandhove in Opmeer verhuizden vandaag naar hun nieuwe onderkomen Weidehof. In coronatijd gaat dat net even anders dan vooraf gepland.

De nieuwe locatie is twee weken opgeleverd en de verhuizing stond al op de planning voordat corona uitbrak. Elisa Kraakman is vanaf het begin betrokken bij het project. "De bewoners hebben lang aan het idee kunnen wennen, maar toch is dit nog erg spannend." De verhuizing loopt wat anders dan vooraf gepland door de maatregelen omtrend het coronavirus. "Vanwege de maatregelen mag er maar één bezoeker per bewoner aanwezig zijn." Familie mag dus niet helpen waar de bewoner bij is. Voor de bewoners wel even wennen: verhuizen naar een plek die je niet kent en niet hebt ingericht.

