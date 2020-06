Veel verwarring over mondkapjes op Hempont: soms geweigerd maar geen bekeuring

ZAANDAM - Ondanks dat sinds 1 juni de mondkapjes in het openbaar vervoer verplicht zijn, ligt dat bij de Hempont net even wat anders. Mensen dienen zich aan de richtlijnen van het RIVM te houden, maar kunnen niet bekeurd worden als zij geen mondkapje dragen.

"De eerste dag had slechts de helft van de mensen een mondkapje op. Nu is dat ongeveer tachtig procent", schat een dagelijkse gebruiker van de pont tussen de Hemhavens en Zaandam.

De verontwaardiging bij mensen is groot als zij de Hempont op willen, maar geen mondkapje dragen. "Dit is toch geen openbaar vervoer?", zegt een man. "We staan toch gewoon buiten." Veel mensen houden zich aan de regel, maar toch moet de GVB een handjevol passagiers weigeren.

Het GVB schrijft op haar website: "Per 1 juni is het verplicht een mondkapje te dragen in onze trams, bussen, metro’s en op veerponten voor reizigers vanaf 13 jaar. Je moet hem tijdig opzetten, dus voor het instappen. Het dragen van een mondkapje wordt ook sterk geadviseerd in metrostations en op haltes."

Waar treinreizigers die geen mondkapje in de trein dragen een bekeuring van 95 euro krijgen, ligt dat op de pont anders. "Wij zijn hiertoe niet bevoegd", zegt een woordvoerder van het vervoersbedrijf. "Wel herinneren wij instappers eraan een mondkapje te dragen wanneer zij dit nog niet doen."

Dit lijdt tot verwarrende situaties. De ene keer worden mensen zonder mondkapje gewoon toegelaten op de pont en op een ander moment mogen zij niet mee. Het bedrijf hoopt dat iedereen een mondkapje draagt op de pont, maar kan niet voor honderd procent garanderen dat iedereen op de boot het ook draagt.