Lokale kunstenaars fleuren ijssalon in Weesp op

WEESP - Een ijsje eten bij Nelis' IJssalon in Weesp is er niet echt gezelliger op geworden. De populaire ijszaak is verbouwd zodat gasten afstand van elkaar kunnen houden: er zijn allemaal hokjes om een ijsje te eten. Om de boel toch op te fleuren, hangt er door de hele zaak kunst van Weesper kunstenaars.

Normaal staan er in de ijssalons twaalf tafeltjes en kunnen er vijftig mensen zitten. "Om genoeg afstand te houden, hebben we de tafels wat verder uit elkaar gezet en zo konden we er vijf neerzetten", vertelt eigenaar Jonathan Sas. "Die loze ruimte voelde zo negatief en die wilde we positief opvullen." Toevalligerwijs kwam hij in gesprek met Anneke Kroonenberg die het kunstevenement 'Weespers aan de Wand' organiseert. Dat ging afgelopen pinksterweekend niet door vanwege de coronacrisis, waardoor veel Weespers een geliefde expositie moeten missen. Na een kort gesprek waren ze er overuit: een expositie in de ijssalon. "Echt geweldig, ik zeg we laten het zo", vertelt Kroonenberg lachend.

NH Nieuws

Snel schakelen In allerijl moest de organisatie de kunstenaars vragen of ze hun werk naar de ijssalon wilden brengen. Dat zorgde bij sommige voor stress, want doordat het oorspronkelijke evenement niet doorging had niet iedereen hun kunstwerk af. Zo ook Miarca Smit. "Die heeft denk ik twee nachten niet geslapen van de stress en het harde werken", aldus een lachende Kroonenberg. Maar het resultaat mag er zijn. "Ze heeft er een vergrootglas naast gehangen en die heb je ook echt nodig. Want zodra je gaat kijken, zie je details die je anders niet ziet." Voorlopig zitten de gasten van de ijssalon dus in een kleine huiskamer omgeven door kunst. Zo ook vaste gast Leo Steur, die normaal elke dag twee cappuccino komt drinken. "Ik vind dat ze het leuk hebben opgelost." En na tien weken thuiszitten, heeft hij behoorlijk wat geld bespaart. "Dus ik ga zo even rondlopen zien of er wat voor me bij zit, want ik heb nu geld over gehouden", grapt hij.