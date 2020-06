De Peiling: Heeft Tata Steel volgens jou nog toekomst in Noord-Holland?

Het rommelt opnieuw bij Tata Steel in IJmuiden. Stakingen lijken onvermijdelijk na het plotselinge ontslag van de Nederlandse directievoorzitter en een reorganisatie bij de Indiase staalgigant waarbij opnieuw banen in IJmuiden verdwijnen. Hoe zie jij de toekomst van Tata in Noord-Holland?

Werkgelegenheid

Tata Steel is een van de grootste staalproducenten in Europa, met vestigingen in Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Bij de vestiging in IJmuiden werken zo'n 9.000 mensen. Tata in IJmuiden produceert jaarlijks 7 miljoen ton staal, goed voor een omzet van van 5,1 miljard euro.

Boos

Het personeel van de staalfabrikant is boos over het recente gedwongen vertrek van de Nederlandse directievoorzitter Theo Henrar, die zonder opgaaf van reden weg moest. Ook zijn de medewerkers het niet eens met de reorganisatieplannen bij het bedrijf, waardoor in IJmuiden ongeveer duizend banen verloren dreigen te gaan.

Coronacrisis

Tata Steel wordt in Europa hard getroffen door de coronacrisis. De Europese auto-industrie ligt op zijn gat, en dat is een belangrijkste afzetmarkt voor de staalmaker. Vooral in Engeland staat het bedrijf er slecht voor. Het voormalige British Steel is al langer een zorgenkind voor Tata Europe. De Britse tak heeft hulp nodig om het hoofd boven water te houden.

100 miljoen

"Het draagvlak om vanuit Nederland bij te dragen aan de Britse tak is verdwenen onder de werknemers in IJmuiden", zegt Roel Berghuis van vakbond FNV. Er ligt een reorganisatieplan klaar waarbij Tata Steel Nederland jaarlijks 100 miljoen euro dividend moet betalen aan Tata Steel United Kingdom. Een enquête onder FNV-leden die bij Tata werken liet al zien dat een groot deel van de medewerkers bereid is om actie te voeren om dat plan tegen te werken.