Nachtelijke 'dollemansrit' door regio Haarlem: "Wonder dat er geen gewonden zijn"

HAARLEM - In heel wat straten in Haarlem en omgeving zijn woensdag stille getuigen te vinden van de wilde achtervolging van vannacht. De politie achtervolgde een bestuurder van een rode Seat die met enorm hoge snelheid door woonwijken scheurde en tot zelfs twee keer toe op een politiewagen probeerde in te rijden. De 'dollemansrit' eindigde uiteindelijk in Hoofddorp.

"Het is een wonder dat er geen gewonden zijn gevallen", aldus een bewoner van de Haarlemse Helmlaan, die de wagens vannacht door zijn straat hoorde scheuren. Net als vele andere buurtbewoners. "Het duurde best lang, ze zijn volgens mij de hele buurt doorgereden. De stank van verbrande koppelingsplaten en remmen bleef nog een half uur hangen in de straat. Het was een hele happening in deze normaal zo rustige straat." Op de hoek met de Munterslaan zijn de remsporen op de straat te zien. De bestuurder van de Seat reed zich hier klem en probeerde weg te komen door op de politie in te rijden. Uiteindelijk wist hij zijn wagen via de bosjes weer op de weg te krijgen, waarop de achtervolging doorging. (tekst gaat verder na video)

NH Nieuws

In Aerdenhout hebben ze de achtervolging ook gehoord. "Om een uur of drie hoorde ik enorm veel racerij en sirenes van politiewagens. Een auto was voortdurend plankgas aan het geven en aan het draaien", aldus een buurbewoner. Een politiewagen probeert de bestuurder bij de rotonde aan het begin van de Zandvoortselaan tegen te houden, maar die rijdt daar vol door en ramt de politiewagen. Uiteindelijk kan de auto vele kilometers verderop toch gestopt worden op het Bervoetsbos in Hoofddorp. 'Leek wel Miami Vice' Ook daar zijn de bewoners flink geschrokken. "Ik vond het spannend. Het leek wel Miami Vice. Al die zwaailichten, speurhonden, Marechaussee en een helikopter die een half uur in de lucht hing", aldus een mevrouw die het vannacht allemaal zag gebeuren voor haar deur. "Het was een heel gebeuren in de straat, dit hebben we nog nooit meegemaakt. Er zouden een paar mensen zijn weggerend", aldus een buurtbewoner. Onder invloed van cocaine De bestuurder, een 20-jarige man, is gearresteerd. Hij bleek cocaïne te hebben gebruikt. Ook werden er een aantal wikkels van de harddrug in de auto aangetroffen. Ook een tweede inzittende werd aangehouden, een derde inzittende is vooralsnog voortvluchtig.