"Als we kijken naar de capaciteit van de tribunes, kom je op maximaal 20% uit"

AMSTERDAM - Frank Wijnveld verwacht dat voetbalwedstrijden met publiek voorlopig niet worden gespeeld. Dat vertelt de UEFA security officer en expert in publieksveiligheid bij evenementen in gesprek met FOX Sports. "Het kan zijn dat we heel lang zonder publiek spelen."

"We kijken op dit moment wat er mogelijk is binnen de anderhalve meter", begint Wijnveld. "Normaliter zijn we bezig met voetbal en veiligheid. Deze uitdaging is net even anders. We kijken normaal gesproken naar de manier hoe we een stadion maximaal kunnen vullen. Die vraag is veranderd, want de anderhalve meter is nodig tussen supporters. Als we kijken naar de capaciteit van de tribunes, kom je op maximaal twintig procent uit."

"Buiten is de kans op besmetting kleiner, althans dat is de mening op dit moment, maar het is nog niet onomstotelijk wetenschappelijk bewezen", vervolgt Wijnveld. "Als je naar de catering wil, moet je iemand passeren binnen anderhalve meter."