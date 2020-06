Center Parcs Zandvoort vanaf vrijdag weer open: 40 procent gereserveerd

ZANDVOORT - Het wordt langzaamaan weer een stuk drukker in Zandvoort. Center Parcs gaat vanaf vrijdag weer open voor gasten. Het vakantiepark is komend weekend voor veertig procent gevuld, zegt een woordvoerder van het bedrijf.

Op het park staan 428 cottages en er zijn ook 116 hotelkamers. Dat betekent dat Zandvoort in het eerste weekend in ieder geval al een paar honderd overnachtingen erbij heeft.

Zandvoort is het laatste park van Center Parcs dat in Nederland opengaat. Dat heeft te maken met Aqua Mundo, het zwembad op het park. Daar moest nog aan gewerkt worden. Vanwege de coronamaatregelen is het zwemparadijs alleen toegankelijk voor parkgasten. Zandvoorters kunnen er nog niet terecht. Dat blijft zo zolang de coronamaatregelen gelden.

RIVM-richtlijnen

Center Parcs Zandvoort is helemaal opgeknapt. Naast de vernieuwing van alle cottages is de bewegwijzering in het park aangepast en is op de paden nieuw asfalt aangebracht. De restaurants in het Market Dome zijn nog dicht tot eind juni. Het restaurant in het hotel en die bij de Action Factory zijn wel open.

In alle parken van Center Parcs wordt op basis van de RIVM-richtlijnen gewerkt en worden de anderhalve meter afstand en andere maatregelen duidelijk onder de aandacht gebracht. Het personeel is getraind om te kunnen toezien op de veiligheid van gasten en waar nodig aanwijzingen te geven. Verder is er een volledig digitale check-in, zijn er op verschillende plaatsen desinfecteringmogelijkheden en zijn speciale looproutes aangebracht.