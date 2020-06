Griekse vluchtelingenwezen welkom in Langedijk, wethouder vindt opvang onverstandig

BROEK OP LANGEDIJK - Tijdens de Langedijkse raadsvergadering dinsdagavond is de motie van GroenLinks om kinderwezen op te vangen aangenomen, meldt mediapartner Halstad Centraal . De partij wil dat de Nederlandse regering meer doet om hulp te bieden aan de vluchtelingen in de overvolle kampen in Griekenland.

Stichting Vluchteling, Vluchtelingenwerk en Defence for Children hebben de Nederlandse regering opgeroepen om 500 kindervluchtelingen op te nemen. Volgens GroenLinks Langedijk hebben enkele gemeenten in Nederland al laten weten bereid te zijn een aantal kinderen op te nemen. De motie stelt dat ook in Langedijk vluchtelingenwezen welkom zijn.

"Het lijkt ons niet verstandig om hier mensen op te vangen, terwijl er in de EU nog over dit onderwerp gesproken wordt"

Het kabinet is van mening dat het beter is om in te zetten op structurele verbeteringen in Griekenland, meldde NOS. Nederland gaat daarom 48 minderjarige vluchtelingenwezen opvangen op het Griekse vasteland. De opvanglocaties blijven in ieder geval drie jaar beschikbaar. Volgens staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel en Migratie) kunnen er zo'n 500 minderjarige vluchtelingen worden opgevangen.

Niet verstandig

De motie werd al gesteund door PvdA, D66/Hart voor Langedijk en ChristenUnie, maar ook de Senioren Dijk en Waard, CDA, Els Nieuwland (Dorpsbelang) en Annelies Kloosterboer (Kleurrijk) hebben zich positief uitgelaten. Volgens mediapartner Halstad Centraal vindt wethouder Marcel Reijven het te vroeg om daar over te speculeren. "Het gaat hier om wezen, dat roert ons, maar het lijkt ons niet verstandig om hier mensen op te vangen, terwijl er in de EU nog over dit onderwerp gesproken wordt."