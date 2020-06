Al bijna 120 jaar oude stempelzaak legt het loodje als er niet snel weer toeristen komen

AMSTERDAM - In tijden van corona gaat NH Nieuws op zoek naar de impact van de crisis op het leven van de gewone Noord-Hollander. Vandaag zijn we in het centrum van Amsterdam, waar veel ondernemers afhankelijk zijn van toeristen.

NH Nieuws / Robbert Bianchi

Nathalie en Peter Breurken runnen al 32 jaar de Posthumuswinkel in een zijsteeg van de Kalverstraat. De stempelspeciaalzaak bestaat al sinds 1903 en is daarmee één van de tien oudste winkels van Amsterdam. Maar of hun geliefde winkel ook de coronacrisis overleeft, is de vraag.

Vroeger was het altijd druk in de Sint Luciënsteeg. Busladingen toeristen uit de hele wereld namen graag een kijkje in de bijzondere winkel. Nu is het rustig op straat. Het publiek dat er wél loopt, heeft geen oog voor de bijzondere stempels die ze verkopen. "Het zijn voornamelijk jonge vrouwen die naar de Zara gaan verderop in de Kalverstraat om kleding te kopen. Ons publiek zit er helaas nog niet tussen", verzucht Nathalie Breurken voor de monumentale gevel van de Postuhumswinkel.

De stempelspeciaalzaak heeft het zwaar. Als er op een dag tien klanten komen is dat veel. Peter Breurken vraagt zich af wanneer de dagjesmensen en toeristen weer komen. "Uiteindelijk moeten de belasting, de huur en alle achterstallige rekeningen wel betaald gaan worden. Op dat moment weet je pas echt hoe groot de schuld is en of we wel door kunnen gaan met de winkel", legt Peter uit.

De Posthumus Winkel in 1903