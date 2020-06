Weer lekker zwemmen in de buitenlucht: De Houtvaart 1 juli open

HAARLEM - Nog vier weken wachten en ook dan gaat het derde zwembad van Haarlem open: openluchtbad De Houtvaart. Woensdag 1 juli is de datum die bezoekers alvast kunnen omcirkelen in hun agenda.

Na de versoepeling van de coronaregels koos de gemeente Haarlem er eerst voor de twee binnenbaden te heropenen. Nu is met exploitant SRO besloten ook de deuren te openen van seizoenszwembad De Houtvaart.

Net als in de binnenbaden moeten de komende weken de nodige maatregelen genomen worden, zoals het aanleggen van looproutes en opstellen van schoonmaakprotocollen. SRO is nu bezig met het vullen van het zwembad met water. Daarna moet het nog op temperatuur komen en moet het een goede kwaliteit krijgen. Dat is een procedure die ongeveer drie weken in beslag gaat nemen.

Zwemmers moeten de website van De Houtvaart in de gaten houden voor de nieuwe coronaregels in het bad en de openingstijden.