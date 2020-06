Reisbureau Opmeer voorzichtig enthousiast: "Fantastisch nieuws dat de grenzen open gaan"

Margareth Rood-Overman is eigenaresse van reisbureau Opmeer en vanaf half maart is zij alleen maar bezig geweest met omboekingen en annuleringen. Dat de grenzen weer open gaan, is dus een welkome boodschap en naar aanleiding van dit bericht kwam de eerste klant vanmorgen binnen. "Ik ben helemaal een beetje van de rel: de eerste boeking in bijna drie maanden. "Ik heb bijna zin om ze tegen die tijd uit te zwaaien op Schiphol."

Toch is er nog veel onduidelijkheid over welke reizen opgestart kunnen worden. Er zijn al landen, zoals Spanje en Portugal, die Nederlandse reizigers zeggen toe te laten, maar welke maatrgelen gelden is nog niet duidelijk. In Griekenland moeten toeristen worden getest op corona, en bij een positieve test moeten zij twee weken in quarantaine, vertelt de eigenaresse. "Dat is natuurlijk niet de vakantie die je in gedachte hebt, dat wil je niet meemaken."

Vakantie in eigen land

In de meeste Europese landen geldt nog steeds een negatief reisadvies en daarom is het reisbureau gestart met het aanbod van vakanties in Nederland. "Dat deden we normaal niet echt, maar we merken dat er nu vraag naar is. Mensen komen vragen naar fietsvakanties, familiecampings, bungalows."