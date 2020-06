Huizers mogen zelf plan maken voor veilige heropening zwembad Sijsjesberg

HUIZEN - Huizers mogen zelf met een plan komen om zwembad Sijsjesberg op een volgens de coronamaatregelen verantwoorde manier weer te openen. Dat heeft burgemeester Niek Meijer ze gevraagd. "We zien dit als een opening naar een heropening", zegt Adelinde Bouman, die samen met Nicole Canoy een petitie is gestart om het zwembad open te krijgen.

Gemeente Huizen

Huizen besloot twee weken geleden om het seizoenszwembad deze zomer niet te openen. De gemeente stelt dat de huidige richtlijnen als het gaat om anderhalve meter afstand houden niet kunnen worden gewaarborgd in het zwembad. Het besluit kwam de gemeente op veel kritiek te staan, van Huizers zelf en vanuit de politiek. "Het gaat er vooral om dat we straks geen anderhalve meter afstand kunnen houden in het zwembad. Waarom zou dat op andere plekken wel kunnen, zelfs straks op terrassen, en in het zwembad niet?", vragen Huizers zich af. De petitie van Adelinde en Nicole is ondertussen meer dan twaalfhonderd keer getekend. Zwembad blijft vooralsnog dicht Tot nu toe blijft de gemeente bij haar standpunt: het zwembad blijft dicht. De petitie en ook een motie van GroenLinks haalt niets uit. "Wij hebben echt alle opties bekeken. Er is overlegd met alle deskundigen, maar het kan gewoon niet", vertelde wethouder Roland Boom woensdag nog. Zodra de regels het toelaten, wil de wethouder er wel alles aan doen om het zwembad te openen.

Quote "Als zwembaden op andere plekken open kunnen, kan het hier ook" Adelinde Bouman

Als Huizers zelf een goed plan hebben om het zwembad op een verantwoorde manier te openen, mogen ze zich laten horen. Een kans die Adelinde en Nicole met twee handen aangrijpen. "We hebben al wel wat ideeën, maar doen ook nog onderzoek hoe andere zwembaden het oplossen. Heel veel zwembaden, ook vergelijkbaar met Sijsjesberg, zijn gewoon open. Dus dat het kan staat volgens ook vast. Als het daar kan, moet het hier toch ook kunnen? Met een goed plan willen we de gemeente gaan overtuigen", vertelt Adelinde. Ze roept Huizers die willen meedenken op zich te melden. "We roepen Huizers die graag willen zwemmen ook nog op de petitie te blijven tekenen. We zijn al heel blij met de twaalfhonderd handtekeningen die we nu hebben opgehaald. Maar om echt een stem te hebben, moeten er nog veel bij om het nogmaals onder de aandacht van de gemeente te brengen."

Corona in 't Gooi

๐Ÿ“ฐ Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze speciale site

๐Ÿ“บ Kijk naar de extra uitzending van NH Radio en deel jouw verhaal

โœ‰๏ธ Tip ons met jouw nieuws via het tipformulier

๐Ÿ’ฌ Meld je aan voor de NH Gooi-nieuwsdienst via Whatsapp. App 'NH GOOI AAN' naar 0888505651