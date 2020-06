Kamperen in luxe: Schoorlse ondernemers toveren camping om tot 'glamping'

SCHOORL - Een vliegreisje naar de zon zit er voor veel mensen door de coronacrisis waarschijnlijk niet in deze zomer. Schoorlse ondernemers hebben daar een positieve draai aan weten te geven: op vakantie in eigen land kan vanaf 4 juli in het pop-up surfdorp in Camperduin. Op de lege duinvlakte bij Laguna Beach wordt een surfpark met glamping gerealiseerd.

Corona heeft voor een ongekende acute financiële crisis gezorgd. Schoorlse ondernemers besloten daarom de krachten te bundelen voor een creatieve tussenoplossing. "Nadat we ons lang hebben in moeten houden, wordt er langzaam duidelijk wat er wel weer kan in coronatijden. Met heel veel energie en enthousiasme hebben we in no-time een prachtig concept bedacht", vertelt mede-initiatiefnemer Joost Botman. Op het terrein van voormalig camping de Bocht is een vergunning verleend voor de realisatie van 43 beachlodges. Onbewoond eiland Lagunabeach is ontstaan uit een spontane samenwerking tussen ondernemers uit de evenementen-, cultuur- en horecabranche. Het surfpark ligt midden in de duinen van Camperduin, 100 stappen vanaf het strand. "Verborgen op een plek dat doet vermoeden alsof je op een onbewoond eiland aan de andere kant van de wereld bent", aldus Joost.

"Ver reizen zal niet gaan deze zomer, maar we laten met dit initiatief graag zien dat voor echt avontuur een verre reis niet nodig is." Dit seizoen zorgen de ondernemers uit Schoorl voor actieve gezinnen een veelzijdig activiteitenaanbod in de kustplaats, van mountainbiken, strandyoga, en bootcamp tot sunset suppen, windsurfen en movie-nights. "We zijn nog aan het brainstormen met lokale kunstenaars, artiesten en horeca. We kijken heel goed naar de richtlijnen van het RIVM en naar de mogelijkheden van de plek."